Bild der Woche

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Die Walliser Gemeinde Randa hat vor einem möglichen Abbruch des Hängegletschers gewarnt und die Alarmstufe auf 3 erhöht. Blick auf den Gipfel des Weisshorns mit dem Weisshorn-Ost-Hängegletscher (links).
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