Bild des Tages

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Das Schweizer Künstlerduo Nevercrew schuf dieses Wandgemälde vor einem Spital in Genf für den heutigen Welttag der humanitären Hilfe – als Mahnung daran, dass Spitäler, Behandelte und Personal geschützt werden müssen.

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