Bild des Tages
Wildtiere in der Stadt zu sehen, ist selten. Heute Morgen war in Freiburg jedoch eine geradezu aussergewöhnliche Sichtung möglich: Der lang erwartete Umzug des ausgestopften Wals des Naturhistorischen Museums an seinen neuen Standort.
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