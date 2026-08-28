Bild des Tages
Während eines Medienanlasses zu Drohnen, Drohnenabwehr und Robotik auf dem Militärübungsgelände Thun am Donnerstag, 27. August 2026, verschanzen sich Soldaten und Drohnenoperateure der Schweizer Armee in einem getarnten Unterstand.
Meistgelesen
Archive - Fünfte Schweiz
Meistdiskutiert
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch