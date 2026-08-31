Bild des Tages

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Ein Trailrunner auf der Arete du Mont Favre. Am Wochenende fand der «Ultra Trail du Mont Blanc» statt, ein 174 km langes Trailrennen durch die Alpen von Frankreich, Italien und der Schweiz.

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