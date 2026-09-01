Bild des Tages

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Das neue Polizeiboot «Argus» der Kantonspolizei Bern am Bielersee wurde am Montag in Ligerz getauft. Das moderne Einsatzboot ersetzt den rund 45 Jahre alten Vorgänger und wird künftig für Einsätze der Gewässerpolizei auf dem Bielersee eingesetzt.

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