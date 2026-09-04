Bild des Tages

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Ukrainische Mädchen und Betreuerinnen im Red Cross Summer Camp in St. Gallen. Im Rahmen dieser Initiative bietet das Schweizerische Rote Kreuz Kindern und ihren Begleitpersonen, die besonders schwer vom Krieg betroffen sind, die Möglichkeit, sich zu erholen und neues Vertrauen in die Zukunft zu fassen.
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