Bild des Tages

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Bei diesem Spiel ist die Kuh die Glücksfee: Für das Kuhfladen-Bingo wird die Wiese in Felder unterteilt, auf die man wetten kann. Dann wird gehofft, dass der Kuhfladen im eigenen Feld landet.

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