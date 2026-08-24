Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Sollte ein Wanderweg gesperrt werden, sobald Anzeichen von Instabilität Anlass zur Sorge geben – auch wenn dadurch der Zugang zum Berg eingeschränkt wird? Oder reicht es aus, vor der Gefahr zu warnen?

Die Fragen, die der Prozess um den tödlichen Bergsturz von Bondo aufwirft, gehen über das Drama hinaus, das sich vor neun Jahren in Graubünden ereignete. Die Schweiz wird zunehmend damit konfrontiert sein, da die Alpen durch die globale Erwärmung immer gefährlicher werden. Wie weit reicht die Verantwortung der Behörden, und wo beginnt die des Einzelnen?

Ich überlasse es Ihnen, über diese Frage nachzudenken, und wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche,