Argentinier wegen Einbrüchen im Tessin an Schweiz ausgeliefert

Die deutsche Polizei hat einen 25-jährigen Argentinier mit Wohnsitz in Spanien an die Schweiz ausgeliefert. Der Mann wird verdächtigt, bei zwei Einbruchdiebstählen im Tessin Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Franken entwendet zu haben.

(Keystone-SDA) Die Einbruchdiebstähle sollen sich im Dezember 2024 sowie im Februar 2025 in der Region Lugano ereignet haben. Die Einbrüche in ein Wohnhaus sowie in eine Villa hatten umfangreiche Ermittlungen der Kantonspolizei sowie weiterer Polizeibehörden in der Schweiz und in Europa zur Folge, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Bei den Einbrüchen sollen weitere Personen beteiligt gewesen sein.

Parallel dazu habe die Tessiner Staatsanwaltschaft einen internationalen Haftbefehl erlassen. Dies habe Anfang November in Deutschland zur Festnahme des Mannes durch die deutsche Polizei geführt. In den vergangenen Tagen sei der Mann ausgeliefert worden und befinde sich nun im Tessin in Untersuchungshaft.

Die Haupttatvorwürfe gegen den 25-Jährigen lauten auf qualifizierten Diebstahl, Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruch. Die Strafuntersuchung werde fortgesetzt.