Ariana Grande plant neue Karrierephase

Keystone-SDA

Ariana Grande hat angedeutet, sich künftig mehr auf ihre Karriere als Musical-Darstellerin und Schauspielerin zu fokussieren. "Ich habe so viel Zeit damit verbracht, nur Popmusik zu machen - aber ich bin als Mädchen aufgewachsen, das Musicals und Comedy liebte", sagte die 32-Jährige im Podcast "Good Hang" von US-Schauspielerin Amy Poehler.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Deshalb denke ich, dass es für meine Seele, meine Kunst und das, was ich mir selbst gebe, am besten ist, wenn ich den Dingen nachgehe, die sich im Moment richtig anfühlen», sagte sie.

Tour 2026 – danach Pause

Die Musikerin hatte 2024 ihr siebtes Studioalbum «Eternal Sunshine» herausgebracht. Ab Juni 2026 tritt sie in mehreren US-Städten auf. Im August spielt sie mehrere Konzerte in London. Andere Termine in Europa sind bislang nicht geplant. Danach erwägt sie eine längere Tour-Pause.

«Ich möchte nichts Endgültiges sagen. Was ich aber sicher weiss, ist, dass ich mich sehr auf die Mini-Tour freue – aber ich glaube, so etwas wird wohl lange, lange, lange, lange nicht wieder passieren», sagte die 32-Jährige.

Rolle in der Serie «American Horror Story»

Ihre Tour werde ein letztes «grosses Hurra, für den Moment»: «Die vergangenen 10 oder 15 Jahre werden sich sehr von denen unterscheiden, die jetzt kommen.» Was sie statt zu touren genauer plane, verriet sie an der Stelle nicht.

Grande ist auch abseits der Musikbühne erfolgreich: Für ihre Rolle als die gute Hexe Glinda in «Wicked», der Filmadaption des Musicals «Wicked – Die Hexen von Oz», war Grande in diesem Jahr für einen Golden Globe und einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Gerade ist «Wicked: Teil 2» in die Kinos gekommen. Ausserdem bekommt Grande in der dreizehnten Staffel der erfolgreichen Horror-Serie «American Horror Story» eine Rolle.