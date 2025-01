Armee: Vorbereitungen zu Aufnahme der Geiseln abgeschlossen

Die Vorbereitungen des israelischen Militärs für die Aufnahme von vier Geiseln, die an diesem Samstag aus Hamas-Gefangenschaft freikommen sollen, sind nach Angaben eines Armeesprechers abgeschlossen. Auch in der Stadt Gaza waren auf Fernsehbildern des Senders Al Jazeera Vorbereitungen auf die Übergabe der Geiseln an das Rote Kreuz zu sehen. Dutzende uniformierte und maskierte Hamas-Kämpfer mit Waffen und Fahnen der Terrororganisation postierten sich am Übergabepunkt, ähnlich wie schon bei der Übergabe der ersten drei Geiseln vergangene Woche. Umringt waren sie von vielen Schaulustigen.