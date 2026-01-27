Armin Odermatt wird neuer Nidwaldner Bildungsdirektor

Keystone-SDA

Armin Odermatt (SVP) übernimmt ab Juli die Bildungsdirektion von Vorgänger Res Schmid (SVP). Die übrigen sechs Regierungsratsmitglieder behalten ihre bisherigen Direktionen.

(Keystone-SDA) Die Zusammensetzung des Regierungsrats für die Legislatur 2026 bis 2030 ist geklärt, wie die Nidwaldner Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.

Da nicht mehr Kandidaturen eingingen als Sitze zu vergeben waren, kam es in Nidwalden am 19. Januar zu stillen Wahlen. Ab dem 1. Juli wird Armin Odermatt (SVP) Mitglied der siebenköpfigen Regierung. Er folgt auf Res Schmid (SVP), der nicht mehr antritt und übernimmt die Bildungsdirektion.

Michèle Blöchliger (SVP) bleibt Vorsteherin der Finanzdirektion, Therese Rotzer-Mathyer (Mitte) steht weiterhin der Baudirektion vor. Die Justiz- und Sicherheitsdirektion wird von Karin Kayser-Frutschi (Mitte) geleitet, Joe Christen (FDP) führt die Landwirtschafts- und Umweltdirektion. Peter Truttmann (GLP) bleibt an der Spitze der Gesundheits- und Sozialdirektion und Othmar Filliger (Mitte) verantwortet wie bis anhin die Volkswirtschaftsdirektion.