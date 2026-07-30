Aromahersteller DSM-Firmenich wächst im zweiten Quartal stärker

Keystone-SDA

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Der an der Börse in Amsterdam und seit Mai auch in Zürich kotierte Aroma- und Duftstoffkonzern DSM-Firmenich ist im zweiten Quartal nochmals schneller gewachsen als in den ersten drei Monaten des Jahres.

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(Keystone-SDA) Im zweiten Quartal legte der Umsatz organisch um 6 Prozent zu, nach 4 Prozent im ersten Quartal, wie der niederländisch-schweizerische Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit setzte sich eine seit Anfang Jahr erkennbare Belebung fort.

Im ersten Halbjahr belief sich das organische Wachstum auf 5 Prozent. Der Umsatz stieg auf 4,66 Milliarden Euro von 4,64 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) blieb mit 900 Millionen stabil, während die entsprechende Marge auf 19,3 von 19,5 Prozent zurückging.

Unter dem Strich verdiente DSM-Firmenich im fortgeführten Geschäft 221 Millionen Euro nach 541 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist auf das verkaufte Geschäft Animal Nutrition & Health zurückzuführen, das im Vorjahr einen hohen Gewinnbeitrag aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen enthielt. Ohne dieses wäre der Gewinn von 197 auf 225 Millionen Euro gestiegen.

Wachstum dank Volumen statt Preisen

Das Wachstum war vollständig volumengetrieben. DSM-Firmenich begründete die Entwicklung mit besseren Marktbedingungen, Umsatzsynergien sowie einer höheren Erfolgsquote bei Kundenprojekten. Besonders stark entwickelte sich der Juni, nachdem sich die Sorgen der Kunden wegen des Nahostkonflikts abgeschwächt hatten.

Nach dem Verkauf der Tierernährungs- und Tiergesundheitssparte konzentriert sich DSM-Firmenich auf die Bereiche Gesundheit, Ernährung und Schönheit. Das Geschäft mit Duftstoffen und Beautyprodukten (Perfumery & Beauty) wuchs im zweiten Quartal organisch um 7 Prozent. Vor allem Luxusparfums und Konsumgüterdüfte verzeichneten zweistellige Zuwächse.