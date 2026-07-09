Arth SZ will Elektrizitätswerk an EBS Energie verkaufen

Keystone-SDA

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Damit die Bevölkerung und das Gewerbe weniger für den Strom zahlen müssen, will die Gemeinde Arth ihr Elektrizitätswerk an die EBS Energie AG verkaufen. Der Verhandlungen sollen im Herbst abgeschlossen werden, danach sind die Stimmberechtigten am Zuge.

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(Keystone-SDA) Die Gemeinde Arth hatte bereits im Mai mitgeteilt, dass sie wegen den hohen Stromtarifen einen Verkauf des Elektrizitätswerks plane. Am Donnerstag gab sie bekannt, dass sie exklusive Vertragsverhandlungen mit der EBS Energie AG aufgenommen habe.

Nach Angaben der Gemeinde Arth sollen der Kauf- und Konzessionsvertrag im August ausgehandelt werden. Die Unterzeichnung ist für den Herbst vorgesehen. Die Volksabstimmung soll am 27. Februar 2027 stattfinden.

Die EBS Energie AG gehört dem Bezirk Schwyz, der Oberallmeindkorporation Schwyz sowie mehreren Gemeinden. Sie produziert vor allem mit dem Wasser der Muota Strom.

Die EBS Energie AG war gemäss der Mitteilung nicht die einzige Interessentin für den Kauf des Elektrizitätswerks von Arth. Den Entscheid für das EBS gaben schliesslich Faktoren wie der Preis, die Beteiligungsmöglichkeit der Gemeinde, die Lösung für die Mitarbeitenden oder die erwartete Strompreisentwicklung.

Die Stromtarife in Arth liegen höher als die in den umliegenden Gemeinden. Dies führe zu Unmut in der Bevölkerung, teilte die Gemeinde mit. Bei einem weiteren Alleingang dürfte sich diese Situation nicht ändern.