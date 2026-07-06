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Ascheregen vom Ätna: Flughafen Catania bleibt dicht

Keystone-SDA

Wegen anhaltenden Ascheregens infolge der vulkanischen Aktivität des Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien sind am Flughafen Catania derzeit weder Starts noch Landungen möglich. Nach Angaben der Betreibergesellschaft SAC werden alle ankommenden Flüge ausgesetzt. Zudem gilt für sämtliche Abflüge ein vollständiger Stopp. Die Massnahmen sollen nach derzeitigem Stand bis 10.00 Uhr am Dienstag gelten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Passagiere wurden gebeten, erst nach Rücksprache mit ihrer Fluggesellschaft zum Flughafen zu fahren. Der Airport kündigte weitere Informationen zur Entwicklung an. Wie auf der Webseite des Flughafens zu sehen war, wurden fast alle Flüge gestrichen, darunter auch Verbindungen nach Deutschland.

Seit dem Wochenende rumort der grösste Vulkan Europas wieder. Das Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) meldete am frühen Sonntagmorgen starke Ascheemissionen aus einer Öffnung des Ätnas. Die Aktivität verstärkte sich und bildete eine riesige Eruptionswolke, die rund 1,5 Kilometer über den Gipfel aufstieg. Anwohner berichteten auf der Plattform Telegram von herabregnender Asche und Staub – auch in weiter entfernten Gegenden.

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