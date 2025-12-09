Ascom ernennt David Hale zum neuen CEO

Keystone-SDA

Das auf spitalinterne Kommunikation spezialisierte Technologieunternehmen Ascom hat einen neuen Chef gefunden: David Hale übernimmt ab dem 4. Februar 2026 die Position des CEO.

(Keystone-SDA) Übergangs-CEO Michael Reitermann gibt seine Aufgaben zu diesem Zeitpunkt ab, bleibt dem Unternehmen jedoch als ordentliches Mitglied des Verwaltungsrats erhalten.

Hale verfüge über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Medizinprodukte- und Pharmaindustrie, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Zuletzt war er fünf Jahre lang CEO der französischen Guerbet-Gruppe und hatte zuvor verschiedene leitende Positionen bei General Electric inne. Der designierte CEO besitzt eine französisch-amerikanische Doppelbürgerschaft. Er hatte seine berufliche Laufbahn 1991 bei Ascom in Bern begonnen.

Im September 2025 hatte der ehemalige CEO Nicolas Vanden Abeele das Unternehmen überraschend verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Seither wurde das Unternehmen interimistisch von Verwaltungsrat Michael Reitermann geleitet.