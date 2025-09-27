The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Astra führt Brandschutzübung in Tunnel bei Estavayer-le-Lac durch

Keystone-SDA

Das Bundesamt für Strassen hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine grosse Sicherheitsübung in einem Autobahntunnel nahe Estavayer-le-Lac durchgeführt. Simuliert wurde ein Frontalzusammenstoss bei Baustellen-Gegenverkehr.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit der Übung wollte das Bundesamt für Strassen (Astra) die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen in Tunneln und die Koordination der Rettungskräfte testen. Diese mussten einen Brand mit Rauchentwicklung löschen. Sie hatten zudem die Aufgabe, die Verletzten zu versorgen, wie das Astra gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Die Herausforderung war gemäss Astra besonders gross, da der Tunnel über eine Kantonsgrenze verläuft und mit Freiburg und Waadt zwei Kantone beteiligt waren. Involviert waren rund 70 Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter und Statisten sowie etwa zehn Fahrzeuge.

Für die Übung im Arrissoules-Tunnel sperrte das Astra die Autobahn zwischen den Anschlüssen Yverdon-Süd und Estavayer-le-Lac von Freitag um 22.00 Uhr bis Samstag um 05.00 Uhr.

Die Kosten der Übung beliefen sich auf 60’000 Franken, wie das Astra weiter mitteilte. Es führt alle acht Jahre solche Tests in Tunneln durch.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft