Astra verfügt Tempo 60 statt 80 in Baselbieter Eggfluetunnel

Keystone-SDA

Die Höchstgeschwindigkeit im Eggfluetunnel der A18 zwischen den Baselbieter Gemeinden Aesch und Zwingen wird von 80 auf 60 Kilometer pro Stunde herabgesetzt. Dies hat das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag angekündigt.

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(Keystone-SDA) Die Temporeduktion gilt ab dem 13. April und dauert bis zur Umsetzung eines geplanten Sanierungsprojekts, wie es heisst. Die tiefere Höchstgeschwindigkeit diene der Erhöhung der Verkehrssicherheit, indem Reaktions- und Bremswege verkürzt und mögliche Unfallfolgen reduziert würden.

Im Eggfluetunnel ereigneten sich seit Jahren regelmässig Unfälle, teilweise mit schweren oder gar tödlichen Folge, schreibt das Astra in seiner Mitteilung. Bisherige Massnahmen wie eine doppelte Sicherheitslinie oder Reflektoren hätten die Verkehrssicherheit nicht nachhaltig verbessern können.

Der Tunnel weist zudem bauliche Einschränkungen auf, wie es weiter heisst. Der Verkehr werde einspurig im Gegenverkehr ohne bauliche Mitteltrennung geführt und es gebe keinen Pannenstreifen. Alternative bauliche Massnahmen seien kurzfristig nicht umsetzbar.