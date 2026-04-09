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Atomchef: Iran besteht weiter auf Urananreicherung

Keystone-SDA

Der Iran besteht nach Angaben seines Atomchefs in möglichen Friedensgesprächen mit den USA weiter auf das Recht der Urananreicherung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Rande einer Gedenkfeier für den getöteten Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei wies Atomchef Mohammed Eslami die Forderung zurück, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna berichtete. «Das sind ihre Wünsche, und diese Wünsche werden zu Grabe getragen», sagte er mit Blick auf die USA.

Bereits vor dem Krieg hatten Vertreter aus Washington und Teheran über Irans umstrittenes Atomprogramm verhandelt. US-Präsident Donald Trump will verhindern, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. Teheran weist zurück, solche Pläne zu verfolgen. Über die Jahre hat die Islamische Republik ein nationales Nuklearprogramm aufgebaut und reichert auch Uran selbst an.

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