Attentat auf US-Konsulat: FBI nimmt «Schlüsselfigur» fest

Die US-Bundespolizei FBI hat eine der "Schlüsselfiguren" im Falle eines Attentats auf ein US-Konsulat festgenommen. Vor mehr als zehn Jahren waren bei dem Angriff im libyschen Bengasi vier US-Amerikaner getötet worden, darunter der Botschafter Christopher Stevens und der Diplomat Sean Smith.

(Keystone-SDA) Der Tatverdächtige sei am frühen Freitagmorgen nahe der US-Hauptstadt Washington gelandet und in Gewahrsam genommen worden, sagte US-Justizministerin Pam Bondi auf einer Pressekonferenz. Der Staatsanwältin Jeanine Pirro zufolge wurde Subair al-Bakusch nun in acht Punkten angeklagt und muss sich unter anderem wegen Mordes, Terrorismus und Brandstiftung verantworten.

Der Angriff am 11. September 2012 geschah in der Amtszeit der damaligen Aussenministerin Hillary Clinton. Er spielte im Wahlkampf 2016 eine grosse Rolle, als Clinton Präsidentschaftskandidatin war. Ihr wurde die Schuld für Sicherheitsmängel gegeben.

Bereits 2017 wurde ein Angreifer in einem US-Verfahren wegen Terrorismus verurteilt. Die US-Regierung hielt den Libyer Ahmed Abu Khattala für den Drahtzieher.