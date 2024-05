Auch am Pfingstsonntag stauen sich Autos vor dem Gotthard-Tunnel

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der Reiseverkehr durch die Schweiz in Richtung Süden ist auch am Pfingstsonntag vor dem Gotthard-Strassentunnel der A2 aufgehalten worden. Bereits um etwa 08.00 Uhr bildete sich vor dem Nordportal in Göschenen UR eine stehende Autokolonne.

Nach einer knappen Stunde wuchs der Stau zwischen Wassen UR und Göschenen wegen Überlastung bereits auf drei Kilometer an, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt gab. Der Zeitverlust für Autofahrerinnen und Autofahrer betrug zu diesem Zeitpunkt rund eine halbe Stunde.

Am gestrigen Pfingstsamstag hatten sich Reisende in Fahrtrichtung Süd teilweise bis zu dreieinhalb Stunden gedulden müssen, um durch den 17 Kilometer langen Tunnel ins Tessin zu gelangen.