Auch am Pfingstsonntag Zehn-Kilometer-Stau vor dem Gotthard

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Für die Reise in den Süden ist auch am Pfingstsonntag wieder Geduld gefragt. Kurz nach 10.30 Uhr wuchs die Blechlawine vor dem Gotthard-Nordportal in Göschenen UR bereits wieder auf zehn Kilometer an.

Die Wartezeit für die Durchfahrt des 17 Kilometer langen Tunnels ins Tessin betrug bereits wieder mehr als anderthalb Stunden, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt gab. Der Stau hatte sich bereits um 08.00 Uhr morgens gebildet.

Autofahrenden wurde empfohlen, als Ausweichroute die San-Bernardino-Strecke der A13 zu befahren. Am gestrigen Pfingstsamstag hatten sich Reisende in Fahrtrichtung Süd teilweise bis zu dreieinhalb Stunden vor dem Gotthard-Nordportal gedulden müssen.