Auch ohne Blocher als Zugpferd ist Zürcher Albisgüetli voll besetzt

Keystone-SDA

Die Zürcher SVP hält an diesem Freitag ihre traditionelle Albisgüetli-Tagung ab. Auch ohne Christoph Blocher als langjähriges Zugpferd am Rednerpult ist der Anlass ausgebucht.

(Keystone-SDA) Anders als sonst ist das Rednerpult in diesem Jahr voll in SVP-Hand: Nach alt Nationalrat Roger Köppel hält Bundespräsident Guy Parmelin eine Rede. Buh-Rufe wie etwa im vergangenen Jahr bei Bundesrat Beat Jans (SP) sind somit keine zu erwarten.

Im Publikum anwesend sind neben alt Bundesrat Christoph Blocher auch SVP-Parteipräsident Marcel Dettling, Fraktionspräsident Thomas Aeschi sowie zahlreiche National- und Ständeräte, darunter Magdalena Martullo-Blocher oder Mauro Tuena.

SVP-Bundesrat Albert Rösti musste krankheitsbedingt absagen. Er leidet schon die ganze Woche an einer Magen-Darm-Grippe. An der Albisgüetli-Tagung treffen sich seit fast vierzig Jahren jeweils rund 1000 SVP-Mitglieder zu politischen Reden und einem Abendessen.