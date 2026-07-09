Auch Winterthur bewilligt Freinacht für WM-Viertelfinal

Keystone-SDA

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Auch in Winterthur dürfen sämtliche Lokale das WM-Viertelfinal in der Nacht auf Sonntag sowohl drinnen als auch draussen übertragen. Die Stadt erlaubt eine Freinacht.

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(Keystone-SDA) Das Spiel findet um drei Uhr morgens statt. Trotz der nächtlichen Stunde wolle die Stadt Winterthur allen Interessierten ein gemeinsames Fussballerlebnis in Gastrobetrieben wie Restaurants, Public Viewings oder Strassencafés ermöglichen, teilte der Stadtrat am Donnerstag mit.

Nebst der Spielübertragung sind auch weitere laute Tonquellen wie Anmoderationen oder Musik zulässig. Die Ausnahmeregelung hebt die Ruhezeit für die gesamte Nacht auf Sonntag auf. Ohne die Regelung würde die Ruhezeit von 23 bis 6 Uhr gelten.

Die Stadt Zürich hatte bereits am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie für das kommende WM-Viertelfinal die Regeln lockert. Die Schweizer Nati siegte am Dienstagabend gegen Kolumbien und steht damit zum ersten Mal seit 1954 in einem WM-Viertelfinal.