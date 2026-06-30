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Auf Bieler Spitalareal könnte Wohnraum für 880 Menschen entstehen

Keystone-SDA

Auf dem Beaumont-Areal in Biel soll nach dem Wegzug des Spitalzentrums ein neues Wohn- und Dienstleistungsquartier entstehen. Eine Potenzialstudie rechnet mit Wohnraum für rund 880 Personen. Der Verkauf des Areals ist für die Finanzierung des neuen Spitals in Brügg zwingend nötig.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Das teilten die Stadt Biel und die Spitalzentrum Biel (SZB) AG am Dienstag gemeinsam mit. Das rund 90’000 Quadratmeter grosse Areal im Beaumont-Quartier befindet sich im Eigentum der SZB AG.

Da der aktuelle Standort laut Communiqué baulich und verkehrstechnisch ausgeschöpft ist, plant das Zentrumsspital einen Neubau im benachbarten Brügg. Der Erlös aus dem Arealverkauf soll vollumfänglich in die Finanzierung dieses Neubaus fliessen.

Die Studie sieht vor, das Gebiet in drei Bereiche zu unterteilen. Die bestehenden Hauptgebäude des Spitals sollen nach Möglichkeit erhalten und für neue Nutzungen umgebaut werden. Die markante Obstwiese soll als geschützter Freiraum erhalten bleiben, während die Zone am Waldrand Platz für zusätzlichen Wohnraum und öffentliche Angebote bietet.

Testplanung folgt

Bei den Plänen handelt es sich laut den Verantwortlichen um eine erste Grundlage. Die definitive Machbarkeit und die städtebaulichen Details sollen in einer Testplanung überprüft werden.

Die Transformation des Areals wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen, weshalb für die Übergangszeit Zwischennutzungen vorgesehen sind. Das Projekt erfordert zudem die Zustimmung der politischen Behörden und voraussichtlich der Bieler Stimmbevölkerung.

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