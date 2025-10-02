The Swiss voice in the world since 1935
Aufbringung der Gaza-Flottille laut EDA im Gange

Keystone-SDA

An Bord der Global Sumud Flottille für Gaza befinden sich nach Angaben der Organisatoren rund 20 Personen mit Schweizer Staatsangehörigkeit. Jede Intervention müsse den Grundsätzen der Verhältnismässigkeit entsprechen, schrieb das Aussenministerium auf X.

(Keystone-SDA) Auch müsse die Sicherheit der Teilnehmenden gewährleistet sein. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) postete am Donnerstag auf X, dass es von seiner Botschaft in Tel Aviv darüber informiert worden sei, dass eine Aufbringungsaktion im Gange sei.

Das EDA sei bereit, ein Dispositiv zu entsenden, um den konsularischen Schutz der betroffenen Personen zu gewährleisten. In den letzten Wochen habe die Schweiz wiederholt darauf hingewiesen, dass sie aufgrund der hohen Risiken von Reisen in den Gazastreifen abrate. Personen, die sich dennoch für eine Reise entscheiden, tun dies auf eigene Verantwortung, betont das EDA. Es habe den Schweizer Organisatoren der Flottille erklärt, welche Hilfe sie vom Bund erwarten können.

