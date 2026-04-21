Aufenthalts-Container für Suchtkranke in Solothurn öffnet wieder

Keystone-SDA

Nach einem Pilotversuch führt die Stadt Solothurn das Aufenthaltsangebot für Menschen mit Suchterkrankungen weiter. Der Container an der Dornacherstrasse nimmt den Betrieb am 28. April wieder auf, wie die Stadtkanzlei am Dienstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gemeinsam mit dem Verein «Perspektive Region Solothurn-Grenchen» betreibt die Stadt dieses Angebot, welches den betroffenen Menschen einen geschützten und durch Sozialarbeit betreuten Aufenthaltsort bieten soll. Es ist an drei Tagen pro Woche jeweils vormittags geöffnet, bevor die Kontakt- und Anlaufstelle im Adler öffnet.

Das Angebot ist Bestandteil des im Februar 2026 vom Gemeinderat beschlossenen Massnahmenpakets Sicherheit. Der Pilotversuch im Sommer 2025 habe einen klaren Bedarf nach betreuten Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum gezeigt, heisst es im Communiqué der Stadt. Die Nutzung sei entsprechend hoch gewesen.

Im Schnitt kamen rund 26 Personen pro Tag, insgesamt wurden über 500 Besuche gezählt. Erwartet hatte die Stadt etwa 10 bis 15 tägliche Kontakte, wie es in einer früheren Meldung der Stadt hiess.