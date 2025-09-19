Auffahrkollision in Suhr AG stoppt den Zugverkehr

Bei einer Auffahrkollision im Feierabendverkehr haben sich am Donnerstagabend in Suhr AG zwei Personen verletzt. Weil dabei zwei Autos in die Nähe der Gleise geschleudert wurden, musste der Zugverkehr für knapp zwei Stunden unterbrochen werden.

(Keystone-SDA) Gegen 17.15 Uhr hatte sich auf der Bernstrasse West vor einer Ampel einer temporären Baustelle eine Kolonne gebildet, wie die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Ein heranfahrender 30-jähriger Lieferwagenfahrer bemerkte die stehenden Wagen zu spät und prallte heftig ins Heck eines Fahrzeugs. Dieses wurde gemäss Polizeiangaben auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es frontal mit einen korrekt entgegenkommenden Wagen kollidierte. Beide Wagen kamen am Rande der Fahrbahn und in der Nähe einer Gleisanlage zu stehen.

Die beiden Lenkerinnen wurden leicht verletzt. Ambulanzen brachten die 62- und die 44-jährigen Frauen ins Spital. Die Polizei zeigte den Lieferwagenfahrer bei der Staatsanwaltschaft an. Kurz vor 19.00 Uhr konnte die Strasse und die Bahnlinie wieder frei gegeben werden.