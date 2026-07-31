The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Aufschiebende Wirkung für Beschwerde gegen Windpark Grenchenberg

Keystone-SDA

Das Bundesgericht hat der Beschwerde der Stiftung Helvetia Nostra gegen den Windpark Grenchenberg die aufschiebende Wirkung gewährt. Der Baustart war für 2027 geplant.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn wies im Mai eine Beschwerde von Helvetia Nostra gegen die Baubewilligung für den Windpark ab. Gegen diesen Entscheid ist die Stiftung ans Bundesgericht gelangt, wie aus einer am Freitag publizierten Verfügung hervor geht.

Mit der zuerkannten aufschiebenden Wirkung darf das Bauprojekt bis zum Vorliegen des Urteils des Bundesgerichts nicht in Angriff genommen werden. Ausgenommen von seinem Gesuch hat Helvetia Nostra die Ausmagerung der fast 24 Hektaren grossen Ersatzfläche für die Heidelerche.

Der Windpark umfasst vier Windräder mit einer erwarteten Jahresproduktion von rund 30 Gigawattstunden. Damit können etwa 7000 Haushalte mit Strom versorgt werden. (Verfügung 1C_344/2026 vom 24.7.2026)

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft