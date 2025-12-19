Aufsichtsbehörde sieht AKW Leibstadt für Langzeitbetrieb gerüstet

Keystone-SDA

Die Aufsichtsbehörde Ensi fordert Verbesserungen für den Langzeitbetrieb des AKW Leibstadt im Kanton Aargau. Laut Ensi geht es darum, das Sicherheitsniveau der Anlage weiter zu erhöhen. Die Behörde gibt dem AKW gute Noten.

(Keystone-SDA) Die Ende 2022 vom Betreiber eingereichten Unterlagen zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung (PSÜ) zeige, dass sich das AKW Leibstadt in einem sicherheitstechnisch guten Zustand befinde und die Voraussetzungen für einen sicheren Langzeitbetrieb erfülle. Dies hält das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) in seiner am Freitag veröffentlichten Stellungnahme fest.

Die für den Langzeitbetrieb gemachten und geplanten Nachrüstungen bewertet das Ensi «gesamthaft als angemessen und sinnvoll». Ende 2024 ging das AKW nach 40 Jahren in den Langzeitbetrieb über.

Das Ensi stellt erhebt Forderungen, um das Sicherheitsniveau der Anlage weiter zu erhöhen. Diese zielten darauf ab, eine systematische Überprüfung der Auslegung sicherheitstechnisch wichtiger Komponenten durchzuführen, hiess es.