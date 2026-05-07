The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Auftragseingänge in Deutschland legen deutlich zu

Keystone-SDA

Kleiner Hoffnungsschimmer für die angeschlagene deutsche Industrie: Nach einem ganz schwachen Januar kommen langsam wieder mehr Aufträge für das verarbeitende Gewerbe rein. Der März bringt einen spürbaren Zuwachs bei den Bestellungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im März zogen die Auftragseingänge im Monatsvergleich um 5,0 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von lediglich 1,0 Prozent gerechnet. Im Februar waren die Bestellungen in den Industriebetrieben im Monatsvergleich nur um 1,4 Prozent gestiegen, wie eine Revision vorheriger Daten ergab. Im Januar war der Auftragseingang gar um 11,1 Prozent gesunken.

Die positive Entwicklung des Auftragseingangs im verarbeitenden Gewerbe im März sei zu einem grossen Teil auf den deutlichen Anstieg bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen zurückzuführen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft