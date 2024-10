Aus dem Gefängnis entflohener Schweizer in Italien verhaftet

(Keystone-SDA) Ein 38-jähriger Schweizer ist in Italien verhaftet worden. Er wurde unter anderem wegen versuchten Mordes gesucht und war Ende August des letzten Jahres aus dem Gefängnis ausgebrochen, wie die italienische Justiz am Samstag mitteilte.

Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa gab es gegen den Mann einen europäischen Haftbefehl wegen versuchten Mordes, schwerer vorsätzlicher Körperverletzung, Diebstahls, Beleidigung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Gewalt oder Drohung gegen einen Amtsträger. Die Schweizer Behörden hatten um dringende Zusammenarbeit bei seiner Festnahme gebeten.

Die Ermittlungen der italienischen Polizei führten zur Lokalisierung des Mannes in Secondigliano in Süditalien. Er wurde in einem Lieferwagen in der Nähe des Flughafens Capodichino in Neapel festgenommen.