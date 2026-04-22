Ausbau der Talstrasse in Münchenstein BL und Arlesheim BL geplant

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Die Talstrasse in den Baselbieter Gemeinden Münchenstein und Arlesheim soll ausgebaut und die Kantonsstrasse in den Talboden verlegt werden. Die Baselbieter Regierung beantragt dem Landrat für die Projektierung und das Aufgleisen des Vorhabens 4,5 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Mit dem Projekt will die Regierung die Erreichbarkeit des wirtschaftlich bedeutenden Entwicklungsraums verbessern, wie sie am Mittwoch mitteilte. Zudem komme der Kanton dem Wunsch der Gemeinden nach, das historische Dorfzentrum von Münchenstein und die angrenzenden Siedlungsgebiete in Münchenstein und Arlesheim vom Durchgangsverkehr zu entlasten.

Die ausgebaute Talstrasse soll gemäss Landratsvorlage die Kantonsstrasse auf der Achse 273 zwischen der Bahnhofstrasse in Münchenstein Dorf und dem Kreisel Birseckstrasse/Talstrasse in Arlesheim ersetzen. Dadurch soll die Ortsdurchfahrt in Münchenstein und Arlesheim entlastet werden.

Zwischen 8000 und 10’000 Fahrzeuge passieren gemäss Vorlage die heutige Kantonsstrasse zwischen Münchenstein und Arlesheim täglich. Mit der Verlegung der Kantonsstrasse könne diese Belastung um 3000 bis 4000 Fahrzeuge pro Tag respektive um bis zu 40 Prozent reduziert werden, heisst es weiter.

Mit den Bauarbeiten soll voraussichtlich 2030 gestartet werden. Die Regierung schätzt die Gesamtkosten des Projekts auf rund 38,5 Millionen Franken.