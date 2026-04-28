Ausbau der Velostation Länggasse nimmt Kommissionshürde

Keystone-SDA

Der Berner Stadtrat soll dem Ausbau der Velostation Länggasse zustimmen. Das empfiehlt die vorberatende Kommission mit grosser Mehrheit, wie sie am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Mehrere Kommissionsmitglieder kritisierten demnach die hohen Investitionskosten von 12,46 Millionen Franken. Dank Bundesbeiträgen werde sich die finanzielle Belastung für die Stadt allerdings auf 6,76 Millionen Franken reduzieren, schrieb die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS).

Mit dem Bau eines zweiten Untergeschosses sollen 520 zusätzliche Veloabstellplätze entstehen, womit insgesamt rund 1050 Plätze verfügbar wären. Im Bahnhofperimeter bestehe derzeit ein Mangel an Abstellmöglichkeiten, betonte die Kommission. Die Vorlage nutze Synergien mit dem Projekt «Zukunft Bahnhof Bern» der SBB optimal.

Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten. Die Volksabstimmung findet voraussichtlich am 27. September statt.