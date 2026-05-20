Ausbauarbeiten bei Opfikon führen zu Einschränkungen im Bahnverkehr

Keystone-SDA

Die SBB bauen die Strecke zwischen Opfikon Riet und Kloten doppelspurig aus und modernisieren den Bahnhof Opfikon. Wegen der Bauarbeiten kommt es zwischen Ende Mai und Anfang Juli zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Zürich und Winterthur.

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(Keystone-SDA) Mit dem Doppelspurausbau werde im Reiseverkehr der Viertelstundentakt ermöglicht, teilten die SBB am Mittwoch mit. Gleichzeitig wird der Bahnhof Opfikon umgebaut, damit Reisende künftig stufenfrei ein- und aussteigen können.

Die Hauptetappe der Bauarbeiten findet vom Samstag, 23. Mai, bis am Montag, 15. Juni, statt. In dieser Zeit passen die SBB den Fahrplan im Fern- und Regionalverkehr zwischen Zürich Hauptbahnhof und Winterthur an, unter anderem halten gewisse Züge nicht am Flughafen.

Vom 15. Juni bis am 3. Juli finden dann weitere Bauarbeiten zwischen Opfikon und Kloten sowie am Bahnhof Opfikon statt. Diese wirken sich auf den Regionalverkehr aus. Während der gesamten Bauzeit müssen Reisende mit längeren Reisezeiten rechnen. Die SBB raten, vor jeder Fahrt die aktuelle Verbindungen zu prüfen.

Der Doppelspurausbau der Strecke Opfikon Riet – Kloten findet im Rahmen des Ausbauschrittes 2035 des Bundes statt.