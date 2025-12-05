Auseinandersetzung in Oberbüren SG endet mit vier Verletzten

Keystone-SDA

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Oberbüren sind am Donnerstagabend vier Personen verletzt worden. Eine 42-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen und musste mit der Rega in ein Spital geflogen werden. Die Kantonspolizei nahm zwei Männer fest.

(Keystone-SDA) Kurz nach 22 Uhr erhielt die Notrufzentrale eine Meldung, dass aus einer Wohnung in Oberbüren ein lauter Streit hörbar sei. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung. In der Wohnung trafen die Polizisten auf fünf Personen, darunter drei Rumänen im Alter von 37, 42 und 49 Jahren, eine 28-jährige Rumänin sowie eine 42-jährige Bulgarin.

Die Polizei geht davon aus, dass es zwischen den fünf Personen eine Auseinandersetzung gab. Nur die 28-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Die Männer verletzten sich leicht bis schwer. Zwei von ihnen brachte der Rettungsdienst in ein Spital.

Bei den Festgenommenen handelt es sich gemäss Communiqué um den 42-jährigen sowie den 37-jährigen Mann.