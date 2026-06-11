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Ausgelaufenes Hydrauliköl in den Greyerzersee gelangt

Keystone-SDA

Aus einer Wasserkraftanalge in Broc FR ist am Mittwoch Hydrauliköl ausgelaufen. Das Öl gelangte in den Jaunbach und von dort in den Greyerzersee. Einsatzkräfte konnten die Ausbreitung mit einer Ölsperre eindämmen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie viel Öl ausfloss, ist nach Angaben der Freiburger Kantonspolizei vom Donnerstag noch nicht bekannt. Das Ökosystem wurde lokal in Mitleidenschaft gezogen, tote Fische wurden bislang aber keine festgestellt. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Die Ölsperre bleibt voraussichtlich bis zum Wochenende bestehen. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung des Ölaustritts aufgenommen.

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