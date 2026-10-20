Bild des Tages
Überreste eines gesprengten Bankomaten in Beringen, Kanton Schaffhausen: Die Explosion am Montag setzte ein benachbartes Wohnhaus in Brand. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden evakuiert.
Beliebte Artikel
Meistdiskutiert
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch