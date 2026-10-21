Bild des Tages
Was Sie hier sehen, ist eine Hochzeit. Denn so nennt man den Moment, wenn eine neue Kabine auf dem Tragseil montiert wird – in diesem Fall die neue Säntisbahn.
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