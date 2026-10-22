Bild des Tages

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Am Mittwoch wandten sich 44 Menschen mit Behinderungen im Bundeshaus an den Bundesrat und das Parlament und forderten konkrete Massnahmen zur Förderung der Inklusion. Mit dabei war auch dieser süsse Assistenzhund, hier bei einer kurzen Pause.
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