The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Auslieferungsgesuch für 70-Jährigen Schweizer in Italien gestellt

Keystone-SDA

Das Bundesamt für Justiz hat am Montag das Auslieferungsgesuch für einen ehemaligen Bündner Beamten an das italienische Justizministerium übermittelt. Dem 70-Jährigen werden ungetreue Amtsführung sowie Vermögens- und Urkundendelikte vorgeworfen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Nun liegt es an Italien, zu entscheiden, ob der Auslieferung stattgegeben wird, wie das Bundesamt für Justiz auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte. Die RSI-Radiosendung Grigioni sera berichtete am Mittwoch zuerst darüber.

Der Beschuldigte hat die Möglichkeit, die Auslieferungsentscheidung anzufechten. Es gibt keine gesetzlichen Fristen, innerhalb derer diese vollzogen werden muss.

Der Mann war am 8. Juni in Formia in der Provinz Latina in Italien festgenommen worden. Im Oktober 2020 hatte die Staatsanwaltschaft Graubünden einen internationalen Haftbefehl erlassen.

Der ehemalige Beamte eines Betreibungs- und Konkursamtes war 2016 ins Visier der Bündner Justiz geraten, weil ein Strafverfahren wegen Amtsmissbrauchs sowie Vermögens- und Urkundendelikten gegen ihn eingeleitet wurde. Die Straftaten wurden zwischen 2006 und 2016 begangen. Er verschwand in der Folge – bis er am 8. Juni in einem italienischen Spital auftauchte.

Die Deliktsumme beläuft sich gemäss Bündner Staatsanwaltschaft auf 500’000 Franken. Betroffen von den Schäden seien sowohl Privatpersonen als auch kommunale und kantonale öffentliche Einrichtungen, teilte die Staatsanwaltschaft vergangene Woche mit.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft