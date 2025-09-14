The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Ausschreitungen bei Besetzungsversuch des Zürcher Kasernenareals

Keystone-SDA

Beim Versuch, das Zürcher Kasernenareal zu besetzen, ist es am späten Samstagabend zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei wurde mit Steinen, Flaschen und pyrotechnischen Gegenständen angegriffen, während diese Wasserwerfer, Gummischrot und Reizstoff einsetzte, wie sie am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Polizei sei kurz nach 23 Uhr gemeldet worden, dass sich eine grössere Gruppe vermummter Personen im Kasernenareal verbarrikadieren wolle, hiess es in der Medienmitteilung der Stadtpolizei Zürich. Der Polizei sei es aber gelungen, auf das Areal vorzurücken, wobei sie «massiv» angegriffen worden sei.

Ein Polizist wurde gemäss Mitteilung durch einen Gegenstand am Kopf getroffen, blieb aber unverletzt. Zudem sei ein Einsatzfahrzeug der Stadtpolizei beschädigt worden. Meldungen über weitere Sachbeschädigungen oder verletzte Personen lägen nicht vor.

Sieben Personen seien kontrolliert und weggewiesen worden. Den rund 40 unbeteiligten Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Kasernenareal befunden hätten, sei der Abzug ohne weitere Kontrollen gewährt worden.

Die Polizei stellte mehrere Gegenstände, darunter mit faustgrossen Wurfsteinen gefüllte Säcke.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft