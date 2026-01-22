The Swiss voice in the world since 1935
Aussenminister Ignazio Cassis sieht Welt in «neuer Ära»

Keystone-SDA

Für Aussenminister Ignazio Cassis hat eine "neue Ära" begonnen. Am WEF in Davos GR stellte er in einen bilateralen Gesprächen eine neue Lesart der Weltordnung fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Es ist eine total andere Welt», sagte Cassis am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) an einem Medienanlass am Donnerstag. Für ihn sei die Übergangsphase vorbei. Unklar blieben die Konturen dieser neuen Weltordnung und welche Ziele nun verfolgt werden müssten.

Teil dieser neuen Ära dürfte auch der sogenannte Friedensrat von US-Präsident Donald Trump sein. Die Schweiz sei dafür eingeladen worden. Der Geltungsbereich dieses Rats bleibe aber noch unklar, sagte Cassis. Der Bundesrat müsse Klarheit erhalten, bevor er sich positionieren könne.

Der Friedensrat entstand aus dem Gaza-Friedensplan. Am Donnerstag plant Trump in Davos eine Konferenz dazu.

