Ausserrhoden wählt am 8. März Nachfolge von Nationalrat Zuberbühler

Appenzell Ausserrhoden hat die Ersatzwahl in den Nationalrat auf den 8. März 2026 angesetzt. Die Wahl für den einzigen Ausserrhoder Sitz in der grossen Kammer wird wegen des Rücktritts von David Zuberbühler (SVP) nötig.

(Keystone-SDA) Für Kandidatinnen und Kandidaten der Ersatzwahl gibt es weder Fristen noch eine Anmeldung, wie die Kantonsregierung am Montag mitteilte. Mit den Wahlunterlagen wird ein leerer amtlicher Wahlzettel mitgeschickt. Dieser muss handschriftlich ausgefüllt werden. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält.

Züberbühler gab am 2. Dezember bekannt, per Ende der Wintersession am 19. Dezember als Nationalrat zurückzutreten. Er begründete seinen «schmerzhaften» Entscheid mit einem neuen beruflichen Engagement als Geschäftsführer und Verkaufsleiter der Hälg Markenschuhe AG.