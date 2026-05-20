Ausserrhoden zählt mehr Fahrzeuge auf den Kantonsstrassen

Keystone-SDA

Der Verkehr auf den Ausserrhoder Kantonsstrassen hat 2025 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 0,3 Prozent zugenommen. Tiefere Werte bei einzelnen Messstellen gab es gemäss dem Kanton ebenfalls. Die Verkehrsmenge von vor der Corona-Pandemie ist noch nicht ganz erreicht.

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(Keystone-SDA) Mehr Durchschnittsverkehr pro Tag registrierten stationäre Zählstellen vor allem in den Monaten März bis Juli und Dezember, wie der Kanton Appenzell Ausserrhoden am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Für Herisau wurde über das ganze Jahr hinweg eine Zunahme von einem Prozent verzeichnet.

Weiterhin überdurchschnittlich ist gemäss Communiqué die Zunahme auf der N25 ab Waldstatt in Richtung Appenzell. Bei der Zählstelle Jonenwatt auf der Grenze zwischen Teufen und der Stadt St. Gallen habe es hingegen ein Minus von 5,3 Prozent gegeben. Die Appenzeller Bahnen ihrerseits hätten eine erneute Zunahme der Passagiere zwischen Appenzell und St. Gallen registriert.

Auf der Strecke von Heiden nach Wolfhalden wurde bei der Zählstelle Hinterergeten eine Zunahme von 4,1 Prozent ermittelt. «Hier liegen die Gründe wohl in der mehrmonatigen Sperrung des Zubringers zur A1 bei der Bahnunterführung im Buriet in Thal», schrieb der Kanton weiter.

Der höchste gemessene Wert im Kanton wurde erneut in Herisau auf der Alpsteinstrasse beim Schulhaus Wilen registriert. Am 1. Mai 2025, einem Donnerstag, passierten 22’987 Fahrzeuge die Zählstelle.