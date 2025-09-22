The Swiss voice in the world since 1935
Ausserrhoder Kantonsrat überweist Autobahn-Standesinitiative

Keystone-SDA

Wie bereits die anderen Ostschweizer Kantonsparlamente hat auch der Ausserrhoder Kantonsrat eine Standesinitiative beschlossen. Darin wird verlangt, dass trotz des Neins der Stimmberechtigten an Autobahnprojekten in der Ostschweiz festgehalten wird.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte hiessen am Montagvormittag eine entsprechende Parlamentarische Initiative mit 37 zu 21 Stimmen bei drei Enthaltungen gut. Nun muss die Ausserrhoder Regierung ein Standesbegehren ausarbeiten.

Die Bundesversammlung solle das Projekt dritte Röhre des Rosenbergtunnels inklusive dem Zubringer Güterbahnhof in St. Gallen sowie die zweite Röhre Fäsenstaubtunnel in Schaffhausen unverändert in den nächsten Bundesbeschluss über den Nationalstrassen-Ausbau aufnehmen. Auch die Neubauprojekte eines Zubringers Appenzellerland und der Thurgauer Bodensee-Thurtal-Strasse gelte es, beim Bund höher zu priorisieren.

Begründet wurde das Begehren mit dem Ja der Ostschweizer Stimmbevölkerung im November 2024. An der damaligen eidgenössischen Abstimmung befürworteten sie die Ausbauprojekte mehrheitlich, während die Vorlage gesamtschweizerisch abgelehnt wurde.

