Ausstellung Phänomena gibt Tour-Format durch die Schweiz auf

Keystone-SDA

Die Wissenschaftsausstellung Phänomena geht nicht auf Tour durch die Schweiz. Nach der Ausstellung in Dietikon ZH wird sie nicht weitergeführt.

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(Keystone-SDA) Noch bis 21. Juni bietet sich die Gelegenheit in Dietikon ZH die Phänomena zu sehen. Anschliessend beendet die Erlebniswelt rund um Wissenschaft, Technik, Robotik und künstliche Intelligenz ihre Tour, wie der Gesamtleiter der Phänomena, Urs J. Müller, am Dienstag mitteilte.

Nach einer sorgfältigen Analyse hätten die Verantwortlichen entschieden, das aktuelle Tour-Format nach Abschluss in Dietikon nicht weiterzuführen. Als Gründe nennen sie die hohen Anforderungen an Infrastruktur und Betrieb. Das bestehende Modell lasse sich in der gewünschten Form nicht nachhaltig betreiben.

Geplant waren eigentlich noch Stopps in Luzern, Zürich und Biel. Mitte März wurde die Phänomena mit geladenen Gästen wie Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) eröffnet.