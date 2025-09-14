The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Australien investiert Milliarden für atomgetriebene U-Boote

Keystone-SDA

Australien hat Milliarden-Investitionen in Werftanlagen für atomgetriebene U-Boote angekündigt. In den kommenden zehn Jahren stelle die Regierung umgerechnet 6,35 Milliarden Franken bereit, teilte Verteidigungsminister Richard Marles am Samstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Damit soll die Henderson-Werft in der Nähe der westaustralischen Stadt Perth ausgebaut werden. Vorgesehen ist laut Marles der Bau von Trockendocks, in denen Atom-U-Boote gewartet werden können, sowie Einrichtungen zum Bau von Schiffen.

Australien will sich im Rahmen seiner als Aukus bezeichneten Militärallianz mit den USA und Grossbritannien bis zum Jahr 2040 mindestens drei atomgetriebene U-Boote der «Virginia»-Klasse beschaffen. Danach will Australien in Zusammenarbeit mit Grossbritannien eigene U-Boote bauen.

Die Militärallianz zwischen Australien, den USA und Grossbritannien war 2021 als Antwort auf die wachsende Dominanz Chinas im Indopazifik gegründet worden. Neben der Ausstattung Australiens mit der Flotte neuer U-Boote konzentriert sich das Bündnis auf die Entwicklung fortschrittlicher Kampffähigkeiten wie Unterwasserdrohnen, Hyperschallraketen sowie den militärischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Die Henderson-Werft sei «ein Schlüsselelement des Aukus-Abkommens», sagte Marles dem australischen Fernsehsender Sky News. Die US-Regierung hat die Allianz allerdings auf den Prüfstand gestellt, um sie mit den Zielen der «America-First»-Agenda von Präsident Donald Trump abzugleichen. Kritiker argumentieren, dass die USA nicht genügend atomgetriebene U-Boote produzieren, um die eigene Marine und Australien zu versorgen. Laut einem Bericht der «Washington Post» soll US-Aussenminister Marco Rubio seinem australischen Kollegen Marles aber vor zwei Wochen in einem privaten Gespräche zugesichert haben, dass Aukus fortgesetzt werde.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft