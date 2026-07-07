Autarke Solarladestation für E-Bikes ist in Horw LU in Betrieb

Keystone-SDA

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Die Gemeinde Horw LU hat eine Ladestation für leichte Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen, die an kein Stromnetz angeschlossen ist. Die Ladestation bezieht den Strom von Solarpanels auf dem eigenen Dach respektive von einem eigenen Stromspeicher.

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(Keystone-SDA) Wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte, handelt es sich um die erste autark funktionierende öffentliche Ladestation der Schweiz. In Betrieb ist sie seit Anfang Juli.

Gemäss der Mitteilung verfügt die Station über acht Lademöglichkeiten. Aufgeladen werden können die Akkus von E-Bikes, E-Scooter, E-Roller, E-Lastenvelos oder E-Rollstühlen. Das Laden ist gratis, das Ladekabel und -gerät müssen mitgebracht werden. Dieses wird durch ein Schliesssystem vor Diebstahl geschützt.