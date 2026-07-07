The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Autarke Solarladestation für E-Bikes ist in Horw LU in Betrieb

Keystone-SDA

Die Gemeinde Horw LU hat eine Ladestation für leichte Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen, die an kein Stromnetz angeschlossen ist. Die Ladestation bezieht den Strom von Solarpanels auf dem eigenen Dach respektive von einem eigenen Stromspeicher.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte, handelt es sich um die erste autark funktionierende öffentliche Ladestation der Schweiz. In Betrieb ist sie seit Anfang Juli.

Gemäss der Mitteilung verfügt die Station über acht Lademöglichkeiten. Aufgeladen werden können die Akkus von E-Bikes, E-Scooter, E-Roller, E-Lastenvelos oder E-Rollstühlen. Das Laden ist gratis, das Ladekabel und -gerät müssen mitgebracht werden. Dieses wird durch ein Schliesssystem vor Diebstahl geschützt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft